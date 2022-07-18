Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Özel uçakla İran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli karşıladı.

ERDOĞAN VE HEYETİ İRAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tahran'a geldi.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE OLACAK

İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla 3'lü zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılacağı zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa çalışmaları, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar zirvede ele alınacak.

YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI MASADA

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli koridor oluşturmak için yeni bir operasyon planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etmesiyle birlikte harekat hazırlıkları da hızlandı. Tahran'daki zirvede Türkiye'nin olası harekatı ve güney sınırındaki PKK/YPG'nin varlığı da görüşülecek.

AA / Politika