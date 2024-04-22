Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen ve Sünni toplum temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası ve resmi yemeğin ardından Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti. - BAĞDAT