Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerinde bu ülkelerin liderlerine yerli otomobil TOGG hediye etti. Bu hamlesinin muhalefet tarafından eleştirilmesine parti grubunda yaptığı konuşma ile yanıt veren Erdoğan'ın sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETMEMİZİN..."

"Ziyaretlerimizde muhataplarımıza TOGG hediye ettik" diyen Erdoğan, "Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir" şeklinde konuştu.