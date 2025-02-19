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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

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Asya turu kapsamında ziyaret ettiği ülkelerin liderlerine yerli otomobil TOGG hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Liderlere lokum yerine TOGG hediye etmemizin ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor" şeklindeki sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerinde bu ülkelerin liderlerine yerli otomobil TOGG hediye etti. Bu hamlesinin muhalefet tarafından eleştirilmesine parti grubunda yaptığı konuşma ile yanıt veren Erdoğan'ın sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETMEMİZİN..."

"Ziyaretlerimizde muhataplarımıza TOGG hediye ettik" diyen Erdoğan, "Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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