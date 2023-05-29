Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferine Konya'da coşkulu kutlama

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek destek veren Konya'da seçim zaferi coşkuyla kutlandı.

Konya'da binlerce vatandaş Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar şarkılar ve havai fişeklerle zaferi kutladı. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanda kaldı. Meydandaki coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "5 yıllığına daha bu ülkeyi şahlanış döneminde yönetmesi için karar verdiniz. Yüzde 73 ile bu desteği artırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız için dua edenler bu sabahtan itibaren sandıklara koştu ve kararlarını verdi. Bu ülke dışarıdakilere bırakılacak, onların verdiği kararları uygulayacak değil, kendi değerleriyle yol yürüyeceği o büyük liderine desteğini verdi. Bu milleti kimse tutamaz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı'mızı oluşturan tüm partilerimizin milletvekillerinden, il başkanlarından, ilçe başkanlarından, kadın kollarından, gençlik kollarından, mahalle teşkilatlarından, seçmeni sandığa götürebilmek için o büyük gayreti gösteren tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Güzel bir destan yazıldı. 21. yüzyılın dünyasına Türkiye'nin mührünü vurmak, Türkiye Yüzyılı hayallerini gerçekleştirmek için emek sarf edildi. Hamdolsun ki bu emekler neticelendirildi. Tüm dünya liderlerinin dikkati Türkiye'deydi. Recep Tayyip Erdoğan'a, bu milletin o sevgisinin, oya dönüşüp dönüşmediğini merak ediyorlardı. Halbuki 14 Mayıs'ta görülmüştü. 28 Mayıs'ta perçinlendi. Herkese teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, büyük bir coşkuyu hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, "Konya her zaman olduğu gibi görevini yerine getirdi. Konya bizi hiç mahcup etmedi. Allah hepinizden razı olsun. Bugün akşam açıklanan sonuçlar Konya'yı yine büyükşehirler arasında en önde gösteriyor. Bu destek sizlerin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Mayıs 2023'te Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, Konya bu meydanları doldurduğu sürece başaramayacağımız bir şey yok. Allah'ın izniyle bundan sonra şehrimize çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceğiz. Rabbime bizlere bu şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az. Ne kadar çalışırsak çalışalım, sizin desteğinizin karşılığını vermiş olamayız. Allah tüm Konyalılardan razı olsun" diye konuştu.