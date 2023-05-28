Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Bolu'da kutlanıyor

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor. Kent merkezinde araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, yüzlerce kişi AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. AK Parti ve MHP il başkanları da halka teşekkür etti.

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Kent merkezinde araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, yüzlerce kişi AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Kalabalık, Türk bayrağı, AK Parti, MHP ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamalarla, marş ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve MHP İl Başkanı İlhan Durak, il başkanlığında yaptıkları konuşmalarda, Bolu halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.