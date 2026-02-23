Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Onları asla yalnız bırakmayacağız' dediği topraklarda iftar sofrası kuruldu

Kardeşlik iftarı sloganıyla Sultanbeyli Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Praca kentinde düzenlenen iftar programına 500 Müslüman Türk ve Bosnalı katıldı. İftar programında Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk'un yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile çok sayıda davetli yer aldı.

TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN DUALAR EDİLDİ

Sultanbeyli meclis üyelerinden ve STK temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Praca'ya gelen Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinlik alanında kurulan iftar sofrasında Bosnalılarla buluştu. Kurulan sahnede ilahiler okunurken, Bosnalılar belediye salonunda gerçekleştirilen iftarda Türkiyeli kardeşlerini bağrına bastı. Ezan vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ezandan sonra hep birlikte oruçlar açıldı, eller semaya açıldı, dünyadaki tüm Müslümanlar için dualar edildi.

ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

"Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının selamını getirdim" diye seslenen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mazlum coğrafyada kim nerede olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun eğer bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mutlaka ona el uzatmıştır. Ve onun gözyaşını silmiştir" ifadesini kullandı.

Tombaş, "Kardeş belediyecilik, bizim için kağıt üzerinde kalan bir protokol cümlesi asla değildir, aksine aramızdaki tarih, gönül bağını somut hizmete dönüştürmenin adıdır. Bu sarsılmaz bağı, kültürden eğitime, gençlik projelerinden sosyal belediyeciliğe kadar hayatın her alanında atacağımız ortak adımlarla çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacağız" dedi.