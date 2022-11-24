Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Memnuniyet duyduk' sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'a kadar sabredin. Yeni bir vizyon açıklayacağız" sözlerine; "Bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk" yorumunu yaptı. Bu değerlendirmenin sorulduğu CHP lideri ise Erdoğan'a seslenip, "3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önceki gün TBMM'deki grup konuşmasında; "Sabredin, 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız" demişti.

ERDOĞAN: MEMNUNİYET DUYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü grup toplantısında; "Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl güreşmek istediğimiz minder işte burasıdır" açıklamasını yapmıştı.

"3 ARALIK'TA GELSİN BENİ DİNLESİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ormancılar Buluşması'na katılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP liderine Erdoğan'ın açıklamaları da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Kendisine bir çağrım var: 3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan'ın da endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim." dedi.