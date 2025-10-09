Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine
Haber Videosu

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşehrilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine art arda "Reis!" diye seslenen bir vatandaşa verdiği yanıtla güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, ziyareti sırasında Merkez Cami Meydanı'nda toplanan hemşehrilerine de otobüsün içinden hitap etti.

VATANDAŞIN SESLENİŞLERİNE KAYITSIZ KALMADI

O sırada yüzleri gülümseten anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına başladığı esnada, kalabalık arasındaki bir vatandaşın art arda "Reis!" diye bağırdığı görüldü. Vatandaşın ısrarlı seslenişlerine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek "Bir dur da…" diyerek karşılık verdi.

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Erdoğan'ın bu samimi tepkisi, meydanda toplanan vatandaşlar tarafından kahkahalarla karşılandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.