Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, ziyareti sırasında Merkez Cami Meydanı'nda toplanan hemşehrilerine de otobüsün içinden hitap etti.

VATANDAŞIN SESLENİŞLERİNE KAYITSIZ KALMADI

O sırada yüzleri gülümseten anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına başladığı esnada, kalabalık arasındaki bir vatandaşın art arda "Reis!" diye bağırdığı görüldü. Vatandaşın ısrarlı seslenişlerine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek "Bir dur da…" diyerek karşılık verdi.

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Erdoğan'ın bu samimi tepkisi, meydanda toplanan vatandaşlar tarafından kahkahalarla karşılandı.