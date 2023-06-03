Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haddini bilecek' dediği büyükelçi, akşamki törende ABD'yi temsil edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşamki "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda önemli isim katılacak. Törende ABD'yi ise Ankara Büyükeçisi Jeff Flake temsil edecek. Erdoğan, seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden büyükelçiye tepki gösterip "Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Haddini bileceksin." demişti.

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da gerçekleştirilecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı.

BÜYÜKELÇİ FLAKE TEMSİL EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Haddini bileceksin. Bunu öğrenmediğin taktirde de bu kapı yol geçen hanı değil, öylece geçemezsin" demişti.