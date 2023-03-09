Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken görüşme trafiği! Bahçeli'nin ardından bugün de Destici'yi kabul edecek

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Görüşmede seçim süreci ve ülkedeki son durumun ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek. Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

DÜN DE BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. 3 lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.