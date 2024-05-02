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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu. Özel, çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu. Özel, çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek üzere CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Elitaş Milletvekili Namık Tan İstanbul AK Parti Politika Haberler

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