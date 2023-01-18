Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı, 6'lı Masa'nın en küçük ortağı meydan okudu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşirken belirlenen tarihe 6'lı Masa adına ilk yorum Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği seçim tarihini açıkladı.
14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.
Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, 6'lı Masa'dan da belirlenen tarihe ilişkin ilk yorum geldi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef'e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!" ifadelerini kullandı.