Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı, 6'lı Masa'nın en küçük ortağı meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği seçim tarihini açıkladı.

"MENDERES SANDIKTAN EZİCİ BİR ZAFERLE ÇIKMIŞTIR"

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.

"MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN ALTILI MASAYA YANITINI VERECEK"

Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir."

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, 6'lı Masa'dan da belirlenen tarihe ilişkin ilk yorum geldi.

6'LI MASA ADINA İLK TEPKİ UYSAL'DAN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef'e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!" ifadelerini kullandı.