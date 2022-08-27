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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü (2)

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV'İ TEBRİK ETTİİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV'İ TEBRİK ETTİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti. Türkiye- Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı."

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Ermenistan Azerbaycan Politika Haberler

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