Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabalara verdiği desteği vurgulayarak, ortak tehditler ve meydan okumalar karşısında yakın iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Bölgesel barışın sağlanması için sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

GÜNDEMDE BARIŞ VAR

Görüşmede, sivillerin korunması, güvenliğin güçlendirilmesi ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik öncelikler de gündeme geldi. Bu kapsamda, Türkiye ile Suriye arasında ilgili kurumlar düzeyinde yürütülen temasların ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

İki lider, varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için karşılıklı iş birliğinin devam etmesi konusunda hemfikir olurken, bu sürecin hem Türk hem de Suriye halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede barış ile sürdürülebilir istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.