Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider Dolmabahçe'den ayrıldı. - İSTANBUL