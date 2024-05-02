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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi saat 16.07'de başladı. CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi başladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi saat 16.07'de başladı. CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Elitaş Milletvekili Özgür Özel Namık Tan İstanbul AK Parti Politika Haberler

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