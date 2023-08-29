Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Kulislerde iki liderin yerel seçim hazırlıklarını ele alacağı değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'da Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya gelecek.

GÜNDEMDE YEREL SEÇİM VAR

Görüşmede yerel seçim hazırlıkları ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ortak aday belirlenmesi konusu da değerlendirilecek.

EN SON 14 TEMMUZ'DA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli son olarak programlı bir şekilde 14 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti. İki lider bundan 1,5 ay sonra yerel seçimlere kısa süre kala tekrar bir araya gelmiş olacak.