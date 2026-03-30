Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı