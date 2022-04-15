Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

Haberler.com - Beşir Ariz - Politika
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Irak Kürt Bölgesel yönetimi Başbakan'ı Mesrur Barzani'nin bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi. IKBY yetkilileri tarafından duyurulan görüşmenin Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşecek.

İSTANBUL (Haberler.com) - Bazı resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başbakanı Barzani,IKBY-Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak bölgesindeki gelişmeler ele alınacak.

IKBY Başbakanı Barzani'nin öğle saatlerinde İstanbul'a geldiği ve bazı temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

Haberler.com / Beşir Ariz - Politika

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