Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
Haberler.com - Beşir Ariz - Politika
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Irak Kürt Bölgesel yönetimi Başbakan'ı Mesrur Barzani'nin bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi. IKBY yetkilileri tarafından duyurulan görüşmenin Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşecek.
İSTANBUL (Haberler.com) - Bazı resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başbakanı Barzani,IKBY-Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak bölgesindeki gelişmeler ele alınacak.
IKBY Başbakanı Barzani'nin öğle saatlerinde İstanbul'a geldiği ve bazı temaslarda bulunduğu ifade edildi.