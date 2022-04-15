Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

İSTANBUL (Haberler.com) - Bazı resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen IKBY Başbakan'ı Mesrur Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başbakanı Barzani,IKBY-Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak bölgesindeki gelişmeler ele alınacak.

IKBY Başbakanı Barzani'nin öğle saatlerinde İstanbul'a geldiği ve bazı temaslarda bulunduğu ifade edildi.