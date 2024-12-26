Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika