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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak. Önümüzdeki seçimin önemi buradan geliyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı." - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Haberler

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