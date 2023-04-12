Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vizyonu, hedefi, vaadi olmayan bu güruhun tek hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemize engel olmak. Önümüzdeki seçimin önemi buradan geliyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı." - ANKARA