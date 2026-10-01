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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak, Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak, Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir"

Kaynak: AA
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