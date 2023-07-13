Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Gine Büyükelçisi Oumar Kande, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq ve Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.