Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor (2) - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor (2)

'GENÇLERİMİZ, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİDİR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, masa tenisi oynadığı sırada çekilen fotoğrafını hediye etti. Erdoğan, raketi tutma şekliyle ilgili de "Dünyada tek raket tutma şekli sadece bu değil, ben raketi adeta avucum içine oturtuyorum ve bu şekilde biz başarıyı alıyoruz" dedi.