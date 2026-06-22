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Erdoğan, genç Müslüman kadın liderlerle buluştu

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
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