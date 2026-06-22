Erdoğan, genç Müslüman kadın liderlerle buluştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz