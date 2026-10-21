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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimize güvenle bakıyoruz, çok daha çetin badirelerden, krizlerden, sınavlardan güçlenerek çıktık, Allah'ın izniyle buradan da güçlenerek çıkacağız"

Kaynak: AA