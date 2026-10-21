Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimize güvenle bakıyoruz, çok daha çetin badirelerden, krizlerden, sınavlardan güçlenerek çıktık, Allah'ın izniyle buradan da güçlenerek çıkacağız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimize güvenle bakıyoruz, çok daha çetin badirelerden, krizlerden, sınavlardan güçlenerek çıktık, Allah'ın izniyle buradan da güçlenerek çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimize güvenle bakıyoruz, çok daha çetin badirelerden, krizlerden, sınavlardan güçlenerek çıktık, Allah'ın izniyle buradan da güçlenerek çıkacağız"

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

MHP'li isim muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının maç keyfi kabusa döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık