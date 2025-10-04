Erdoğan: Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içindeyiz

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dün akşam Trump'la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralanı. Gazze'de 2 yıldır süren soykırımın durdurulması için yoğun çaba içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz. Her birinize sevdanız, coşkunuz için teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında hepimizin yakından takip ettiği hususa değinmek istiyorum. Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen hafta New York ve Washington'da temaslarda bulunduk. Mazlumların sesi olduk. ABD Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a Dışişler Bakanımı Suudi Arabistan'a ve BAE'ye gönderdim. Dün akşam Trump'la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını hemen sonlandırmalı. Gazze'de 2 yıldır süren soykırımın durdurulması için yoğun çaba içindeyiz" dedi.