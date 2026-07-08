Haberler

Erdoğan ve Macron NATO Zirvesi'nde görüştü

Erdoğan ve Macron NATO Zirvesi'nde görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, NATO müttefikleri olarak Transatlantik Bağı'nın korunması için İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, müttefiklik bağlarını zedelemeden ve gereksiz tekrarlar oluşturmadan bunun mümkün olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu anlayış temelinde destekleyeceğini kaydetti.

Görüşmede İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışın tesisine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin süreçte iyimser ancak ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini, muhtemel tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve barış sürecinin yeniden canlandırılması için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İran'dan Trump'ın 'Vuracağız' tehdidine cevap

Trump'ın "Vuracağız" tehdidine İran'dan anında cevap geldi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı