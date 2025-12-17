Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan, aileyle yakından ilgilenirken çocuklara özel hassasiyet gösterdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramının sembol isimlerinden biri haline gelen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. İsrail saldırısında hayatını kaybeden küçük Hind'in yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, aileyle yakından ilgilenirken çocuklara özel hassasiyet gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.

DİĞER AİLE ÜYELERİYLE GÖRÜNÜTÜLÜ GÖRÜŞME YAPILDI

Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

FİLMİNE ÖZEL GÖSTERİM YAPILDI

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
