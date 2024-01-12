Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada vatandaşla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti Cumhurbaşkanı evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti. Ardından Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Hz. Alii Cami'ne geçti.