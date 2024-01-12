Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada vatandaşla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti. Ardından Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Hz. Alii Cami'ne geçti.