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Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada vatandaşla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti Cumhurbaşkanı evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşla sohbet etti. Ardından Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Hz. Alii Cami'ne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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Yorumlar (1)

türkün gücü:

sayın başkan emekli vatandaşlarla sohbet et birazda mümkünse o kadar servetinde hatırı var bu kadar emeklinin

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