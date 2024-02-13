Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Vali Aydoğdu'yu aradı: Tüm imkanlar seferber edilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzincan Valisi Aydoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinde, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

VALİ AYDOĞDU: BÜTÜN EKİPLER SAHADA

Vali Aydoğdu, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi. Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, "Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"SİYANÜRÜN SIZMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

YETKİLİLER BÖLGEDE

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kente gelmek için hareket ettiğini sözlerine ekledi. Bölgede, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da hazır bulundu.