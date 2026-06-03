Haberler

Erdoğan ve Paşinyan'dan normalleşme görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Paşinyan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Diyarbakır bayramda 400 bin turist ağırladı, 72 ton ciğer kapış kapış gitti

Bayramda tercih ne kavurma ne döş oldu! Tam 72 ton tüketildi!
İtalya'da yanmış bir araçta 4 göçmenin cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Arabayı ateşe verip diri diri yaktılar
Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız

Aziz Yıldırım: İki ismi de alacağız
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var