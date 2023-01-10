Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpen minik Zayn'a elini öperek karşılık verdi Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'na elini öperek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'na elini öperek karşılık verdi. Minik Zayn harçlık aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya'ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi. Zayn'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Kenan Sofuoğlu Sakarya Politika Haberler

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