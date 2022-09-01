Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru bir yaklaşım değilCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru bir yaklaşım değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparken 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20 bin öğretmenin göreve ataması törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık mensupları ve atama bekleyen öğretmenler, programa katılım gösterdi. Öğretmenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılında bu sayı, 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Okullarımızdaki alt yapı ve öğretmen eksiğinden dolayı derslerin çoğu maalesef boş geçiyordu. Sadece ücra bölgelerde değil büyükşehir merkezlerinde bile evlatlarımız son derece sağlıksız, kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından butona basarak elektronik ortamda 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Atama töreni

- Genel ve detay

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,