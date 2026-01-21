Haberler

Erdoğan ve Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme saat 16.20'de başladı. Ankara'da gerçekleşen bu zirve, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
