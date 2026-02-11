Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı şekilde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
