Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yerel seçim mesajı: Türkiye'yi tarıyoruz, en doğru adayları tespit edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim programının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz. Tüm mesele ideal adayları seçerek Türkiye genelinde seçimlerden başarı ile çıkmak." ifadelerini kullandı.

"PUTİN AĞUSTOS AYINDA İNŞALLAH GELECEK"

Erdoğan, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkinse, "Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"BU ATAMADAN ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM"

YAŞ kararları ile birlikte ilk kez kadın bir albayın terfi almasından mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzelliktir. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunların devamı gelecektir"