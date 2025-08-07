Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye' mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde şehit aileleri için kaleme aldığı mektupta, "Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir mektup kaleme aldı. Erdoğan, şehit ailelerine yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdik. Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen milletimizle el ele vererek demokrasimizi güçlendirdik, hak ve özgürlüklerin önünü açtık, vesayet odaklarını bertaraf ettik, milli iradeyi ülkemizin tüm kurumlarında egemen kıldık. Terörün her türlüsüyle tavizsiz bir şekilde mücadele ederken 86 milyon vatandaşımızın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımları attık. Fitne duvarlarını yıkmak; kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak; kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattık. Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak, bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz. Şundan emin olunuz: Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor; stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenab-ı Allah'ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun; umduklarımıza nail eylesin. Saygı ve sevgilerimle."

AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu yaz boyunca 81 ilde vatandaşlara ulaştıracak. - ANKARA

