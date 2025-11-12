Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.