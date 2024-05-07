Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Trol temizliği" talimatı! İtibar suikastına karşı harekete geçildi

Yerel seçimlerin ardından AK Parti içerisinde köklü bir değişimin sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Gelecek seçimlere kadar izlenecek yolun belirlenmesi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan'ın MYK toplantısında sosyal medya trollerinin tespit edilmesi için talimat verdiği ve "Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Linçe fırsat vermeyin" ifadelerini kullandığı kulislere yansıdı.

SOSYAL MEDYADA İTİBAR SUİKASTI

AK Parti kaynakları özellikle sosyal medya platformu "X" üzerinden, onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini ifade etti.

"KİMLERİN YAPTIRDIĞI İNCELEMELERDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Parti kurmayları, "Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz" dedi.

"SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda, "Millete hizmet yolunda rehavete, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna asla yer yoktur. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız" sözlerini kullanmıştı.