Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları yüreğimize tazedir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımının üzerinden geçen 30 yıla rağmen vahşice öldürülen bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi tazedir. Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesi, telafisi mümkün olmayan utançla anılacak bir zafiyettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu matem gününde Türkiye'deki 86 milyonun selamlarını ilettiğini belirterek, "Rabb'im tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa soykırımının üzerinden geçen 30 yıla rağmen vahşice öldürülen bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi tazedir. Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesi, telafisi mümkün olmayan utançla anılacak bir zafiyettir" dedi.

'GAZZE'DE YAŞANANLAR ULUSLARARASI TOPLUMUN DERS ÇIKARMADIĞINI GÖSTERİYOR'

Bu vahşeti görmezden gelen, insanlıktan nasibini almamış zihniyetle mücadelelerini bugün de kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Her daim gündemde tuttuğumuz 'Birleşmiş Milletler Reformu' çağrımızın esasını işte bu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle mücadele oluşturuyor. Bu mücadelede büyük fikir ve devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ülkemizin eş sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u '1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Uluslararası Günü' olarak ilan etmesi soykırıma karşı güçlü iradenin tezahürü olmuştur. Soykırımın işlendiği başlıca mahal olan Srebrenitsa Akü Fabrikası'nda ülkemizin desteğiyle kurulan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesi'nin bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum. Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Srebrenitsa'da sessiz kalan uluslararası toplum, Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinliye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ KARARLILIKLA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımını inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddettiklerini söyleyen Erdoğan, "Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz. Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak gerek çok uluslu, gerek ikili planda barış, huzur ve istikrarın korunması için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Srebrenitsa Soykırımı'nda şehitlik mertebesine erişen Boşnak kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Rabb'im yakınlarına sabırlar ihsan eylesin" diye konuştu.