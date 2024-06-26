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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

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AK Parti'nin MYK toplantısında son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri olan sokak köpekleriyle ilgili bir talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dediği öğrenildi.

Ak Parti'nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına başıboş sokak köpekleri damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı.

"BU İŞİ BİR AN ÖNCE NETİCELENDİRİN"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uyutma' konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler'in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dediği öğrenildi.

BARINAKLARIN KALİTESİ ARTIRILACAK

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi.

YASADA ÖTENAZİ DİYE GEÇECEK

Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenirken CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını ifade etmişti. Güler, açıklamasında "Güler, "Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız" demişti. Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtmişti.

KİM KARAR VERECEK?

"Ötenaziye kim karar verecek?" sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söylemişti.

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerinin uyutulması, barınaklarda belirli bir süre boyunca sahiplendirilmeyen sokak köpeklerinin, veteriner hekimler tarafından enjeksiyon yoluyla acısız bir şekilde hayatlarına son verilmesi işlemidir. Bu yöntem, genellikle ötenazi olarak da adlandırılır. İşlem, köpeklere acı çektirmeden yapılır.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Murat Vural:

Çocukları yaşatın sokak köpeklerini uyutun. Parklar sadece çocuklarındır . Kedileri sevin köpekleri uyutun NOKTA

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88
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Savaş Yıldız:

sende uyu

yanıt83
yanıt141
Musti40 :

kardeşim çok haklısında, bunun birde vebali Allah katında hesabı var. "Merhametli olanlara Rahmân (yâni merhamet sâhibi olan Allah) merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki, gökte olanlar da (melekler) size rahmet etsinler..."

yanıt79
yanıt43
Sukru Karaca:

kaç çocuk için iyilik yaptın hayatında

yanıt41
yanıt14
SELÇUK GÜNDOĞDU:

BİR BASİT MEVZUYU BİLE DALLANDIRA DALLANDIRA NE HALE GETİRDİNİZ,ÜLKENİN EKONOMİ PROBLEMERİNİ NASIL ÇÖZMEYİ PLANLIYOSUNUZ ALLAH AŞKINA

162
28
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GECELERİN YARGICI:

Seco Uyutcaz diyorlar hayvan severler ayaklanıyor. Sahiplendirelim diyorlar Hayvanseverler soteye yatıyor. Bir kesimde bu işin vebali var diyor senin önerin tam olarak nedir nasıl çözüm önerirsin ?

yanıt39
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Muhammet Karakoyunlu:

Senin baside aldığın konu hayvanların öldürülmesimi yoksa çocukların ölmesimi. Olayı bilimsel birsekilde ele almaları gerekiyor. Yoksa bunun önüne gecemezler.

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SUNSET null:

her yaşam slanına bir barınak yapın diye talimat verse olmaz dimi, para yok.

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Düsünür:

Salatalik tarlasindaki yilanlarin öldürülmesj gibi dusunun.

55
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Adem Örnek:

ne çok büyütüldü bu mesele, hazinenin dünya kadar arazisi var uygun bir ormanlık alan çevrilir, içerisine olabildiği kadar hayvan özgür yaşasın diye kısırlaştırılıp salınır, hayvansever diye geçinenlerde verecekleri yiyecekleri getirip orda ikram eder, kısa bir süre sonra sayı azalır bu mesele kendiliğinden çözülür, üremeyen sayı azalır

51
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