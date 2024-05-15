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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

"MENFUR SUİKAST GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

X'teki resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

NE OLDU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

Ağır yaralanan Fico, korumaları tarafından hastanelere kaldırılırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kıskıvrak yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Robert Fico Slovakya Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Nurullah Aydın:

İÇİMİZDE HAİN ÇOK ALLAH CC SENİ KORUSUN SAYIN CUMHURBAŞKANIM

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Özcan Özcan:

nurimo masa başı iş loading%65 biraz daha gayret ha babam.

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Özcan Özcan:

kurban bayramı yaklaşıyor ,ben akkoyun keseceğim ya sizler???

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Özcan Özcan:

eyyyy suikatsçi sen kimsin ya ?

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yanıtYanıtla
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