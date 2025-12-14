Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.