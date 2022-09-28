Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'a yönlendirdi: Onu da o yapsın

Etlik Şehir Hastanesi açılışında kurdele kesimi sırasında bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yolların yapılmasını talep etti. Erdoğan, vatandaşın bu talebine "Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesimine geçen Erdoğan'la hastanenin yollarının yapılmasını isteyen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"MERAK ETME ULAŞTIRMA BAKANIMIZ YAPAR"

Erdoğan, "Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Peki buranın eksiği ne?" dedi. Kabalıktan yükselen bir ses, yolların yapılmasını talep etti. O anlarda duraksayan Erdoğan, "Bir dur, bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanı'mız yapacak." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY TAMAM, EKSİĞİMİZ YEŞİLLİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Şimdi burada çevre düzenlemesi konusunda eksiğimiz var. Nedir o? Yeşillik, yeşillik... Fidanlar, ağaçlar dikilmiş. Bir de bunu yeşilliklerle güçlendirirsek tadına doyum olmaz." diyerek devam etti. Erdoğan sonrasında ise kurdele kesmek için yanında hazır bulunan yüklenici firmanın sahibinden, çevre düzenlemesine dair eksikliklerin hemen tamamlanması için söz aldı.

TÜRKİYE'NİN 20. ŞEHİR HASTANESİ

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak. Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak. Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:



"Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

"Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ,Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."

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