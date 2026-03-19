Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kalpler için huzur, sofralar için bereket, haneler için saadet vesilesi olan 11 ayın sultanına veda edilerek nihayetinde Ramazan Bayramı'na kavuşulduğunu anımsatan Erdoğan, bayramın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar, iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni etti.

"Sağlık ve afiyet içinde ihya edecek bir bayrama daha eriştiren Cenabıallah'a hamdediyorum" diyen Erdoğan, Türkiye'nin gönül coğrafyasının dört bir yanında açılan yaraların maalesef kanamaya devam ettiğini hatırlattı."

"Gazze'deki kardeşlerimiz, ateşkes kurallarını ihlal eden ve insani yardım girişlerini engelleyen İsrail'in saldırıları altında Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'in farklı bölgelerinde ve Lübnan'ın güneyinde işgal ve yıkım politikası tüm şiddetiyle sürüyor" ifadesini kullanan Erdoğan, İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılar ve İran'ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve dron misillemelerinin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığını vurguladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 17 ay önce başlattıkları ve stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimizin ilgili birimleri en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte hem güvenlik endişelerimiz hafifledi hem Suriye'nin toprak bütünlüğü korundu hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş oldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle kabul ettiği rapor, kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar, Gazi Meclisimizin çatısı altında, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde sağduyuyla yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır. Hedefimiz, bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak, başladığımız bu hayırlı işi kazasız, belasız menziline ulaştırmaktır."

Depremzedeler için yapılan konutlar

Depremzedelere verdikleri sözü tutarak, 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde, geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyütmeyi başardık. Bu oranla Türkiye, 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Halihazırda Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar seviyesinde. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışların, enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin, geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri, en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin, hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın."

Türkiye, Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir. İktidar ve İttifak olarak gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız ama Türkiye'nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."