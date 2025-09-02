Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sinop'taki ROKETSAN füze testleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine değinen Erdoğan, "Özgür Bey'in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop'ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. 'Balıklar strese giriyor' diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki ROKETSAN füze testleriyle ilgili eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

"BALIKLAR STRESE GİRİYOR" ÇIKIŞINA YANIT

Bir gazetecinin, Özgür Özel'in "Sinop'taki füze denemeleri balıkları ve balıkçıları rahatsız ediyor" açıklamasını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Malumunuz Sinop'ta ROKETSAN'ın geliştirdiği orta menzilli füzelerin testleri yapılıyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin bağımsızlığı için devam edecek. Sinop'ta balıkçılık son 3-4 yılda 5 kat büyüdü. Sinoplu balıkçıların herhangi bir sorunu yok. Özgür Bey'in ne füzelerden haberi var, ne balıkçılıktan ne de turizmden. 'Balıklar strese giriyor' diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları" ifadelerini kullandı.

"CHP SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR"

CHP'ye de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çözüm olsun? Daha kendi iç meselelerine çözüm bulamayan bir parti milletin sorunlarına nasıl çözüm üretebilir? Yerel yönetimlerdeki içler acısı durum da bunun göstergesidir. Bunlar hizmet etmeyi bilmez, sadece kavga eder" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Sinop'ta balıkçılık sezonu açan CHP lideri Özgür Özel, ASELSAN ve ROKETSAN'ın çalışmalarına karşı olmadıklarını ifade ederek, "Ama siz yılın 182 günü 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Balıkçılar ayrı zarar ediyor, turistlerin başının üzerinden füzeler geçiyor. Balıklar da bu seslerden ürküyor, yuvalarını terk ediyor" dedi.

Özel, testlerin kent dışında yapılması gerektiğini belirterek, "Bu testler için kimseye zarar vermeyecek yeni lokasyonlar bulunabilir. Sinop'un turizme, balıkçılığa ihtiyacı var" diye konuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını ağır öder
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı

İlk kez hakim karşısına çıktı, açıkladığı aylık gelir şaka gibi
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

ya allah aşkına şu chp kapatılsın yada adam gibi biri gelsin. gelmedikçe aynı zihniyet devam edecek. cumhurbaşkanı o kadar rahatki diyor ki bu kafalar olduğu sürece ben ahiretten bile yönetirim bu ülkeyi :)

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCaner:

Kaliteli ve donanımlı bir muhalefete ihtiyacımız var. Ama bu CHP değil. AK partiyi de eleştiriyoruz eksikleri çok ama CHP'ye bakınca 2023'de bizi Allah korumuş yine doğru karar vermişiz diyoruz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.