Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki ROKETSAN füze testleriyle ilgili eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

"BALIKLAR STRESE GİRİYOR" ÇIKIŞINA YANIT

Bir gazetecinin, Özgür Özel'in "Sinop'taki füze denemeleri balıkları ve balıkçıları rahatsız ediyor" açıklamasını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Malumunuz Sinop'ta ROKETSAN'ın geliştirdiği orta menzilli füzelerin testleri yapılıyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin bağımsızlığı için devam edecek. Sinop'ta balıkçılık son 3-4 yılda 5 kat büyüdü. Sinoplu balıkçıların herhangi bir sorunu yok. Özgür Bey'in ne füzelerden haberi var, ne balıkçılıktan ne de turizmden. 'Balıklar strese giriyor' diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları" ifadelerini kullandı.

"CHP SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR"

CHP'ye de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çözüm olsun? Daha kendi iç meselelerine çözüm bulamayan bir parti milletin sorunlarına nasıl çözüm üretebilir? Yerel yönetimlerdeki içler acısı durum da bunun göstergesidir. Bunlar hizmet etmeyi bilmez, sadece kavga eder" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Sinop'ta balıkçılık sezonu açan CHP lideri Özgür Özel, ASELSAN ve ROKETSAN'ın çalışmalarına karşı olmadıklarını ifade ederek, "Ama siz yılın 182 günü 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Balıkçılar ayrı zarar ediyor, turistlerin başının üzerinden füzeler geçiyor. Balıklar da bu seslerden ürküyor, yuvalarını terk ediyor" dedi.

Özel, testlerin kent dışında yapılması gerektiğini belirterek, "Bu testler için kimseye zarar vermeyecek yeni lokasyonlar bulunabilir. Sinop'un turizme, balıkçılığa ihtiyacı var" diye konuştu.