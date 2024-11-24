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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle X hesabından bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

"ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'I RAHMETLE ANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şöyle devam etti; "Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

"SAĞLIKLI, HAYIRLI UZUN ÖMÜRLER NİYAZ EDİYORUM"

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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