Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı mesajında, "Nevruz Bayramı'nın barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Bu anlamlı günün savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine video mesaj gönderdi.
  • Erdoğan, Nevruz'un Türkiye'ye, kadim coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.
  • Erdoğan, 2026 yılında Aile Meclisinin 13. zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine video mesaj göndererek Nevruz Bayramı'nı kutladı.

"NEVRUZ'UN TÜM İNSANLIĞA BARIŞ GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

"TÜRK DÜNYASININ DÖRT BİR UCUNDA NEVRUZ ATEŞİNİN ETRAFINDA TOPLANIYORUZ"

Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz'un ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün haline getirdik.

"KARDEŞLERİMİZİN NEVRUZ BAYRAMI'NI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. zirvesine İnşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.

"BU ANLAMLI GÜNÜN SAVAŞLARIN SONA ERMESİNE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruz'larını kutluyor. Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum."

Çağla Taşcı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu

MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in isteği damga vurdu
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Taraftarın korktuğu başına geldi! İşte kaçıracağı maçlar
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Cadde boks ringine döndü! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler