Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" şeklindeki çıkışının yankıları sürüyor.

TARTIŞMAYA ERDOĞAN DA GİRDİ

DEM Parti'ye mesaj olarak yorumlanan bu sözlerle ilgili tartışmalar devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Parti grubunda CHP lideri Özel'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri Selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Demek ki CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm Sendromu imiş. Yani celladına aşık olmakmış. Yahu insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide herifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİM KİMİN CELLAT OLDUĞUNU İYİ BİLİR"

Sözlerinin devamında "Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir" ifadelerine yer verdi.

DENİZ GEZMİŞ ÜZERİNDEN VURDU

Eleştirilerine Deniz Gezmiş üzerinden devam eden Erdoğan, "Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp dar ağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'i zorla adım adım dar ağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Şimdi, ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında, Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel, hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir" şeklinde konuştu.