Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Güncelleme:
Parti grubunda "Cellat" polemiği üzerinden muhalefete sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel hedef saptırmasın. Beim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi biliyor. Ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" şeklindeki çıkışının yankıları sürüyor.

TARTIŞMAYA ERDOĞAN DA GİRDİ

DEM Parti'ye mesaj olarak yorumlanan bu sözlerle ilgili tartışmalar devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Parti grubunda CHP lideri Özel'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri Selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? Demek ki CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm Sendromu imiş. Yani celladına aşık olmakmış. Yahu insanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide herifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİM KİMİN CELLAT OLDUĞUNU İYİ BİLİR"

Sözlerinin devamında "Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir" ifadelerine yer verdi.

DENİZ GEZMİŞ ÜZERİNDEN VURDU

Eleştirilerine Deniz Gezmiş üzerinden devam eden Erdoğan, "Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp dar ağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'i zorla adım adım dar ağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Şimdi, ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında, Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel, hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir" şeklinde konuştu.

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Haşıııırt, iyi yapıştırmış reis ..

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme164
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Deniz gezmiş bazıları gibi İskenderundan gemiler dolusu israile mal gönderirken gazze mitingi yapmadı Filistine gitti Filistinlilerin yanında israile siyonistlere karşı savaştı

yanıt89
yanıt47
Haber YorumlarıHakan Demir:

b...kunu ye reisinin , makarnacı

yanıt45
yanıt28
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Neyi yapıştırmış, deniz gezmiş idam edilirken iktidar chp miydi !! Bırakın chp ye bok atmayı, son yaşanan hadiselerle herkes sizin gerçek yüzünüzü gördü. Sandık geldiğinde de bu millet sorumlulara bedelini ödetecek.

yanıt13
yanıt5
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet bela ve musibetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme121
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarica koyu:

Böyle devlet ve devlet başkanı düşmanlarının sahte, yalan, iftira yorumları ne işi var burda. ha birde çok musibet beladan anlarsınız ya sizin gibi sahte şucu bucular.

yanıt16
yanıt21
Haber YorumlarıZeki Celik:

has,ktir föteci yavşak

yanıt13
yanıt19
Haber YorumlarıSait Paşa:

Bunu en çok Kürt öldüren rejimin başı söylüyor.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme114
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Komünist dediğiniz Deniz Gezmiş asılırken siz ne yaptınız ki?? Yapılanları dönemin şartlarına göre değerlendiriniz bu güne göre değil. Mesela öyle devletin kuruluş yıllarında değil yakın zamanda Ergenekoncu diye vatansever subaylar hapislerde hayatını kaybederken ne yaptınız ?? lütfen yorumumu yayınlayınız

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
